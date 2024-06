Tremezzina, attivato il distaccamento di polizia estivo

Tremezzina (Como), 21 giugno 2024 - La Polizia Stradale di Como, ha attivato il posto di polizia estivo di Tremezzina, l’ufficio distaccato che sarà operativo fino al 15 ottobre. Tra gli obiettivi del presidio temporaneo di rinforzo estivo, c’è quello di assicurare il rispetto dell’ordinanza sul divieto di transito. Sarà strategicamente posizionato per coprire una delle aree più frequentate della provincia durante la stagione estiva, garantendo un supporto costante ai cittadini e ai turisti che visitano il territorio.

Le attività si concentreranno su pattugliamenti intensivi, monitoraggio continuo delle principali arterie stradali per prevenire incidenti e garantire la fluidità del traffico, controlli mirati, verifiche rigorose per il rispetto del divieto di transito e altre ordinanze locali, assistenza agli automobilisti, supporto immediato in caso di guasti, incidenti o altre emergenze stradali che, per la conformazione della Statale Regina, causerebbero interruzioni della circolazione e gravi disagi alla popolazione residente.