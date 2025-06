Pallacanestro Cantù, doppia festa: dopo la Serie A, il nuovo palazzetto atteso da 40 anni

Cantù, 15 giugno 2025 – Nella sua gloriosa storia sono tante le coppe e i titoli collezionati dalla Pallacanestro Cantù, ma pochi hanno il sapore della promozione in Serie A riconquistata venerdì sera contro Rimini.

Un sogno che ha riportato in paradiso una città in cui il basket è “lo sport” per antonomasia e dove l’altra sera si è festeggiato per tutta la notte. “È stato un viaggio molto lungo e pieno di emozioni: bentornata in Serie A Pallacanestro Cantù! – l’omaggio di Cantù Arena –. Orgogliosi di essere al vostro fianco in questo percorso. Ora tocca a noi riportarvi a casa”.

Il rendering del nuovo palazzetto di Cantù

Un impegno che vale la promozione perché la prossima impresa da realizzare in città è la costruzione del nuovo palazzetto dello Sport, atteso a Cantù da oltre 40 anni.

I lavori hanno preso il via nei mesi scorsi e l’obiettivo è tagliare il nastro entro ottobre dell’anno prossimo, in tempo per l’inizio del nuovo campionato di Serie A.

Soldi

L’investimento per la costruzione del nuovo palazzetto sarà di circa 50,5 milioni di euro: 40 concessi da un pool di istituti di credito composto da Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, Intesa Sanpaolo, Finlombarda e Bcc Cantù, ai quali si aggiungono altri 11 milioni di fondi pubblici garantiti da Comune (7 milioni di euro) e Regione (4 milioni).

Non ci sarà solo l’arena da 5.200 posti, ma anche un campo di allenamento con tribuna da 150 posti, un campo esterno per il basket 3 contro 3, oltre a un edificio commerciale e un altro dedicato alla ristorazione. Una struttura da quasi 28mila metri quadrati in grado di ospitare eventi sportivi, ma anche concerti, convegni e fiere per un valore della concessione stimato in 345 milioni di euro.

La premiazione della società al Coni

Premiazioni

Nelle scorse settimane il progetto è stato premiato dal Coni con il riconoscimento nella sezione Icsc impiantistica sportiva per le innovative opere di realizzazione edile e finanziaria. “Un riconoscimento che premia non solo una visione, ma anche la determinazione e la capacità di fare sistema – aveva sottolineato il sindaco Alice Galbiati –. Cantù Arena non è solo un progetto edilizio. È una sfida nata nel cuore di una comunità che, troppo spesso in passato, ha visto sogni simili infrangersi. Oggi, Cantù è il primo Comune in Italia ad aver realizzato un impianto sportivo applicando la Legge Stadi nella sua interezza”.

I tifosi della Pallacanestro Cantù

La festa

Intanto questo pomeriggio, alle 18, in piazza Garibaldi, sono attesi i giocatori, coach Brienza e lo staff tecnico insieme ai vertici societari per ricevere l’abbraccio di migliaia di tifosi dopo l’impresa della promozione.