Solbiate con Cagno, vede i carabinieri e se la dà a gambe: scoperto con la droga

Solbiate con Cagno, 24 febbraio 2025 – Nonostante il suo tentativo di fuga quando ha visto la pattuglia avvicinarsi sabato pomeriggio, i carabinieri di Olgiate Comasco sono riusciti a raggiungerlo e fermarlo.

L’uomo, un marocchino di 27 anni senza fissa dimora, è stato trovato con 50 grammi di eroina e altrettanti di cocaina, in parte già suddivise in dosi, oltre a 650 euro in banconote di piccolo taglio e 120 franchi svizzeri, un bilancino di precisione e un telefono cellulare. Stupefacente che si ritiene detenesse a fini di spaccio.

È stato arrestato e questa mattina, lunedì 24 febbraio, è finito a processo per direttissima: in questa sede ha patteggiato 2 anni e 8 mesi di reclusione.