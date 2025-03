Patrimonio e redditi dichiarati non coincidono: a Cermenate sequestrata una villa da 300mila euro a un pluripregiudicato

Cermenate (Como), 28 marzo 2025 – Una villa di pregio di proprietà di un pluripregiudicato di origine calabrese è stata sequestrata ai fini di confisca a Cermenate dalla Divisione Anticrimine della Questura di Como e dalla Guardia di Finanza di Erba, in esecuzione di una provvedimento emesso dalla Sezione Autonoma Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano.

Il proprietario è un uomo di 46 anni di origine calabrese, con alle spalle reati contro la persona, detenzione di armi, associazione a delinquere di stampo mafioso e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli ultimi accertamenti svolti a suo carico, svolti dalla Gdf di Erba, hanno evidenziato la sua pericolosità sociale e la sproporzione tra il patrimonio riconducibile a lui e i redditi dichiarati al fisco.

Dalla fine degli anni Novanta si è reso responsabile di reati in materia di stupefacenti, e nel 2008 è stato condannato a 20 anni di reclusione per omicidio. Inoltre, come emerso nell’operazione “Ossessione” della Dda di Catanzaro, l’uomo è risultato coinvolto in un grosso traffico di sostanze stupefacenti, approfittando di permessi di lavoro all’esterno del carcere. I finanzieri di Erba, durante una perquisizione avevano trovato nei locali aziendali in cui l’uomo stava lavorando, un importante quantitativo di cocaina e hascisc.

Infine, gli approfondimenti dei movimenti bancari della società per la quale il 46enne e i suoi familiari risultavano assunti, è emerso che la stessa azienda era di fatto gestita dall’uomo, pur non comparendo formalmente, ma distraendo grosse somme di denaro utilizzate per l’acquisto di un immobile del valore di circa 330mila euro, fittiziamente intestato al figlio appena maggiorenne.