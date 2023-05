Como, rissa fuori da una discoteca: due feriti

Como, 28 maggio 2023 - Due giovani di 18 e 20 anni sono stati finiti in ospedale in seguito a una rissa scoppiata a tarda notte davanti a una discoteca di Como, tra via Sant’Abbondio e viale Roosevelt.

La polizia è stata allertata da una chiamata alle 4 del mattino, ed è intervenuta con alcune pattuglie della Squadra Volante, a poca distanza dalla Questura per disperdere i partecipanti, un numero imprecisato che si è disperso all’arrivo delle auto.

Due ragazzi sono rimasti feriti, e sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso al Sant'Anna.

Gli agenti cercheranno di acquisire le immagini delle telecamere della zona nel tentativo di ricostruire l'accaduto e provare a identificare i partecipanti alla rissa, al momento non identificati tranne i due feriti.