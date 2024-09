Ricercato a Bari per omicidio: trovato e arrestato a Como

Como, 13 settembre 2024 - Controllato da una pattuglia della Squadra Volante ieri sera, vicino al Carrefour Market in via Fratelli Recchi, è risultato ricercato per un omicidio commesso a Bari, per il quale deve scontare 15 anni di carcere. L’uomo, 37 anni di origine polacca, è stato quindi arrestato e portato in carcere a Como in esecuzione del provvedimento. Al momento del controllo, è risultato sprovvisto di documenti di identità o tali da agevolare il suo riconoscimento. Gli agenti lo hanno quindi sottoposto a accertamenti più approfonditi, arrivando a scoprire la pendenza che da circa tre mesi non era stato possibile eseguire, in quanto si era reso irreperibile. L’accusa per la quale è stato condannato in via definitiva, è di omicidio aggravato in concorso.