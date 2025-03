Como, una raffica di nuovi Daspo e denunce per i tifosi lariani ma anche monzesi e napoletani

Como, 6 marzo 2025 – Raffica di nuovi Daspo e denunce all’esito delle identificazioni svolte dalla Digos dei tifosi che hanno creato problemi di ordine pubblico in occasione delle ultime partite disputate a Como.

In occasione dell’incontro di novembre con il Monza, alla stazione ferroviaria di San Giovanni, erano stati accesi alcuni fumogeni al momento dell’arrivo di un treno che trasportava numerosi sostenitori monzesi. Uno di questi, lasciato cadere a terra aveva invaso due carrozze attivando il sistema antincendio interno, allagandole e rendendole inservibili, imponendo una sostituzione del convoglio svizzero. Il tifoso monzese di 25 anni responsabile di quel gesto, è stato denunciato e colpito da un Daspo di un anno.

A febbraio per Como-Juventus, un comasco di 52 anni presente nel settore di curva ovest della tifoseria locale, aveva acceso un fumogeno poi lasciato cadere nella zona sottostante i due spicchi di settore: anche per lui Daspo valido un anno. Sempre a febbraio, durante la disputa con il Napoli, erano stati emessi numerosi provvedimenti per i soggetti identificati nell’immediatezza. Successivamente è emerso che due giovani erano entrati abusivamente in un condominio adiacente lo stadio, raggiungendo il tetto dello stabile per poi riprendersi con il telefono e postare il video sui social. E’ stato identificato un napoletano di 24 anni denunciato per violazione di domicilio e istigazione a delinquere, in quanto il gesto e la conseguente divulgazione del video sono stati ritenuti provocatorii e con intento di emulazione, e raggiunto da un Daspo di un anno.