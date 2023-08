Porlezza, perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: salvata dalla recinzione

Porlezza (Como), 3 agosto 2023 – È stata soccorsa dal 118 e dai vigili del fuoco del distaccamento di Menaggio (Como), dopo essere finita con la sua auto contro la recinzione della strada che stava percorrendo.

L’incidente è avvenuto oggi, giovedì 3 agosto, pochi minuti dopo le 14 in via Alessandro Manzoni a Porlezza, ed è rimasta ferita una donna di 71 anni, che era alla guida di una Volkswagen Polo.

La conducente ha perso il controllo del veicolo in corrispondenza di una leggera curva, ed è finita frontalmente contro la recinzione che costeggia la strada, una rete trattenuta da pali in ferro. Soccorsa dai sanitari, è stata trasportata in ospedale in codice giallo, con ferite da valutare.