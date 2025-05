Elezioni comunali 2025 a Como: urne aperte per scegliere i nuovi sindaci

Como, 25 maggio 2025 – Ci siamo. Al via una nuova tornata elettorale. Urne aperte, oggi, domenica 25 maggio, dalle 7 alle 23 , e domani, lunedì 26 maggio, dalle 7 alle 15. Sono 18 i Comuni lombardi al voto per scegliere il sindaco e rinnovare il Consiglio, tre in provincia di Como. Questo appuntamento è segnato da un comune denominatore: nessuna di queste Amministrazioni va a scadenza naturale dopo i cinque anni previsti dalla legge. Diversi i motivi: crisi politiche, rinunce, scomparse improvvise.

Ad Asso, nel Comasco sono due le liste ufficializzate per le elezioni: quella dell'ex sindaco Tiziano Aceti e quella del suo ex assessore Mirko Donadini Pina. Con la civica Rinnoviamo Asso La Vallategna, Aceti si sottoporrà al giudizio dei concittadini che gli hanno dato fiducia due volte. A sfidarlo Mirko Donadini Pina, ex assessore al Bilancio proprio con Aceti, che si dimise con tre colleghi decretando la fine anticipata del mandato, e che si presenta per la lista Siamo Asso.

Le elezioni comunali dell'8 e 9 giugno 2024 a Binago, un comune della provincia di Como, avevano riservato una sorpresa: nonostante la presenza di un solo candidato, Alfredo Garavaglia della lista ‘Movimento Alternativo’, il Comune non aveva potuto eleggere il sindaco. La causa era stata il mancato raggiungimento del quorum del 40% degli elettori richiesto per convalidare l'elezione. Quest’anno ci riprova. Tre i candidati sindaco: Davide Amonini con Uniti per Binago; Maria Luisa Brai sostenuta da Fratelli d’Italia e Binago in Movimento, e Maricla Vitulo sostenuta da Esperienza e Rinnovamento.

A Cirimido c’è un solo candidato sindaco: Mario Antonio Galli sostenuto da Insieme per Cirimido.

Le sfide in Lombardia

In Lombardia le elezioni interesseranno 230.426 residenti: 187.686 gli elettori chiamati alle urne tra domenica 25 e lunedì 26 maggio nelle 210 sezioni allestite nei seggi della regione. Senza maggioranza assoluta si andrà al ballottaggio tra i due candidati sindaco l’8 e il 9 giugno. Un’eventualità che quest’anno potrà riguardare solo quattro Comuni, gli unici con una popolazione sopra i 15mila abitanti: Cernusco sul Naviglio e Rozzano in provincia di Milano, Desio in provincia di Monza e Brianza, Saronno in provincia di Varese. Gli altri 14 centri lombardi al voto, invece, sapranno il risultato definitivo già la sera del 26 maggio: per indossare la fascia tricolore, infatti, basterà un voto in più.

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 75 del 31 marzo 2025 sono inoltre stati pubblicati i Decreti del Presidente della Repubblica di indizione di cinque referendum popolari abrogativi con convocazione dei relativi comizi per i giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025