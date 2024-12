Como-Monza, tafferugli nel dopo partita: arrestato 22enne

Como, 1 dicembre 2024 – Un tifoso del Como di 22 anni, è stato arrestato sabato durante un tentativo di scontro con la tifoseria del Monza, avvenuto nel dopo partita.

E’ stato l’episodio più significativo del pre e post partita, per il quale è stato impiegato un importante sistema di ordine pubblico, come disposto dal questore di Como Marco Calì, in seguito all’incontro che si è svolto in settimana. Sono arrivati in città 800 tifosi opsiti, 600 in treno e 200 con mezzi privati, trasportati a piccoli gruppi verso lo stadio, utilizzando bus di linea appositamente impiegati.

All’uscita dallo stadio, alcuni supporter del Como, molti con volto coperto e armati di mazze e bastoni, hanno imboccato via Borgovico, per intercettare la tifoseria, ma sono stati bloccati e fatti indietreggiare prima che raggiungessero la via dove transitavano i bus diretti verso Lazzago. In via Raschi è stato fermato il ventiduenne che indossava il passamontagna ed era armato di bastone, mentre altri tifosi hanno lanciato bottiglie e oggetti contundenti verso le forze dell’ordine.

Portato in Questura, il tifoso è stato arrestato dalla Digos per resistenza a pubblico ufficiale aggravata, detenzione aggravata di oggetti atti ad offendere e travisamento in manifestazione sportiva, e sarà processato per direttissimo domani mattina.