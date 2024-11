Sinigaglia senza sorprese, fra Como e Monza finisce con un salomonico pareggio

Como, 30 novembre 2024 – L'atteso derby lombardo fra Como e Monza, finisce con un salomonico pareggio per 1 a 1, che va meglio al Monza, che dopo il gol di Engelhardt ha impattato la partita con un gol di Caprari. Fabregas recupera Kempf, Van Der Brempt e Strefezza, mentre altri cinque titolari sono out, Reina al posto di Audero in porta, Sinigaglia esaurito con un migliaio di tifosi monzesi. Subito al 4' Fadera si fa vedere, con un tiro fuori di poco. Como sicuramente più frizzante, nella fase iniziale grazie agli inserimenti di Strefezza e di Paz che gioca in posizione più avanzata del solito. Il Monza ha più difficoltà a far girare palla con Kyriakopoulos sempre bloccato dai lariani. Primo tiro dei brianzoli è proprio del greco dalla distanza al 12', con una bella risposta di Reina.

Un'azione di gioco fra Samuele Birindelli (Monza) e Alberto Moreno Perez

La risposta dei lariani

Il Como insiste ma sia Cutrone sia Paz non inquadrano la porta. Il Monza chiusi nella sua area non lascia filtrare palloni, pochi i palloni per Cutrone, che non riesce a pungere gli avversari. I monzesi quando costruiscono riescono sempre ad arrivare al limite come al 30' con un tiro però fuori di Bianco. I lariani però mettono la zampata del vantaggio con un attacco in massa al 36', su un angolo di Strefezza, Goldaniga colpisce di testa, Kyriakopoulos respinge sull'esterno, dove Engelhardt, solo di testa mette nell'angolino, segnando il suo primo gol in Serie A. Il Monza sente sicuramente la mancanza di Izzo e Pessina, dal punto di vista caratteriale. Alla fine del tempo Strefezza manca il 2 a 0 in contropiede, solo davanti a Turati manda fuori di poco.

Warren Bondo e Lucas Da Cunha

La ripresa

Nesta a inizio ripresa per raddrizzare la partita, inserisce Maldini al posto di Mota. A 6' Paz scoordinato in area, un cross e colpo di testa di Pablo Marì a braccia aperte, tocca la palla di mano in area, dopo aver consultato il var, Sacchi concede il rigore. Batte Caprari, palla a destra, Reina si tuffa a sinistra è il pareggio. Al 10' Cutrone ha un pallone d'oro, servito in area da Fadera, ma il tiro è debolissimo e centrale. Il Como pressa e ottiene tre angoli consecutivi, solo il terzo è pericoloso al 28', con colpo di testa di Paz respinto da un difensore quasi sulla linea. Si scaldano gli animi in campo, con alcune scaramucce, fra i giocatori, perché i monzesi perdono tempo.

Patrick Cutrone (Como) e Pablo Marì (Monza)

Corner corto

Sala rischia un altro rigore, atterrando Maldini, poco fuori area, ne nasce una punizione come un corner corto senza esito. Paz sbaglia al 44' il colpo del KO, tirando alto da tre metri, un servizio da destra da Verdi. Assalto lariano nel recupero, ma è Djuric che di punta dopo un errore della difesa lariana manda fuori di poco. Anche Belotti sul ribaltamento dell'azione di testa manda alto, con la disperazione dei tifosi lariani. Marcatori: Engelhardt al 36' pt, Caprari al 9' st su rig. COMO (4-2-3-1): Reina 6,5; Van der Brempt 6,5 (dal 22' st Iovine 6), Goldaniga 6, Kempf 6,5, Moreno 7 (dal 34' st Sala sv); Engelhardt 7, Da Cunha 6 ; Strefezza 6,5 (dal 42' st Gabrielloni sv), Paz 6 , Fadera 6,5 (dal 22' st Verdi 6,5); Cutrone 5,5 (dal 22' st Belotti 5,5). A disposizione: Audero, Baselli, Fellipe Jack, Cerri, Braunoder, Chinetti, Barba. All. Fabregas 6. MONZA (3-4-2-1): Turati 6,5; Carboni 6, Marì 6,5, Caldirola 6,5 (dal 34' st D'Ambrosio sv); Pereira 6 (dal 22' st Birindelli 6), Bianco 5,5 , Bondo 6, Kyriakopoulos 7; Caprari 6,5 (dal 34' st Valoti sv), Mota 5,5 (dal 1' st Maldini 7); Djuric 6 . A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Forson, Maric, Petagna, Postiglione, Colombo, Petagna, Ciurria. All. Nesta 6. Arbitro: Sacchi di Macerata 6.