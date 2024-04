Lite per mancata precedenza lungo Novedratese, minaccia con una pistola padre e figlio: denunciato

Novedrate, 18 aprile 2024 - Aveva estratto una pistola urtandola contro la persona con cui aveva avuto una lite stradale. Un episodio avvenuto lo scorso 11 aprile alle 13.45, sulla Novedratese, alla presenza di numerosi testimoni, in una strada a quell’ora molto trafficata, che ora ha portato all’identificazione e alla denuncia di un uomo di 59 anni residente in provincia di Torino. In seguito a un litigio per una banale mancata precedenza due persone, padre e figlio di ritorno dal lavoro, erano state pesantemente minacciate da una altro automobilista, che dopo essere sceso dalla sua auto e dopo una prima discussione con le altre due persone, aveva aperto il baule della sua auto, ed estratto un revolver.

Era poi risalito e dal finestrino lato guida, aveva l’arma verso di loro, lasciando a intendere che l’avrebbe usata. L’attività di indagine dei carabinieri della stazione di Cantù, sono arrivate a identificare il responsabile di quella minaccia aggravata, reato per il quale è stato denunciato il cinquantanovenne, che deteneva regolarmente la pistola. Durante al lite, padre e figlio avevano ripreso tutta la lite, consegnando il filmato ai carabinieri. Oltre alla denuncia, l’uomo è stato segnalato per il ritiro delle armi e dei relativi permessi.