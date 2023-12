Como, i ladri fanno troppo rumore e il vicino chiama i carabinieri: tre arresti

Como, 29 dicembre 2023 – Tre ladri di origine georgiana sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri del Radiomobile di Como, che questa notte li hanno sorpresi all’interno di un appartamento di via Carloni.

Forzando la porta di ingresso, sono stati sentiti da un vicino, che ha chiamato il 112. I tre avevano forzato il blocchetto della serratura, e già messo a soqquadro l’abitazione, quando sono stati bloccati dai militari.

Processati per direttissimo, hanno ottenuto il rinvio dell’udienza e sono stati portati in carcere al Bassone. Ora sono in corso accertamenti, anche sugli attrezza da scasso sequestrati, per verificare eventuali analogie con colpi analoghi commessi in zona negli ultimi tempi.