Inverigo, colpito dal treno al passaggio a livello: gravissimo 38enne

Inverigo (Como), 28 novembre 2023 – Un uomo di 38 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato urtato dal treno all’altezza del passaggio a livello di via Aristide Magni a Inverigo, questa mattina alle 7.30.

Secondo le prime ipotesi della Polfer, intervenuta per ricostruire l’accaduto insieme ai carabinieri di Lurago d’Erba, l’uomo potrebbe aver avuto un malore o una caduta accidentale, pochi attimi prima dell’arrivo del treno. Sul posto è intervenuta un’ambulanza e successivamente l’elisoccorso per accelerare il trasporto al San Gerardo di Monza, a fronte della gravità delle sue condizioni. Al momento non è stato possibile capire cosa sia accaduto, e la polizia è alla ricerca di testimoni o riprese delle telecamere di sicurezza.

Nel frattempo la corsa è stata soppressa e la linea è rimasta bloccata per circa due ore, tutti i passeggeri sono stati fatti scendere e trasferiti ad altro collegamento.