Incidente a Binago: un morto e un ferito grave nello scontro tra due auto

Binago (Como), 21 maggio 2023 – Un morto e un ferito gravissimo nell’incidente avvenuto ieri sera a Binago, in viale Varese, sulla statale 342.

Una Fiat Tipo, guidata da un uomo di 38 anni di origine albanese residente a Roma, si è scontrata con la Smart guidata da un quarantenne di Binago. Entrambi hanno riportato conseguenze gravissime, e sono stati trasportati in ospedale – rispettivamente a Varese e al Sant’Anna di San Fermo - in codice rosso. Ma le condizioni dell’italiano sono precipitate velocemente, fino al decesso avvenuto poco dopo l’arrivo in pronto soccorso. Gravissime anche le condizioni del trentottenne, che è ricoverato in Rianimazione con prognosi riservata.

Sul posto, per ricostruire la dinamica dell’incidente ancora in parte da chiarire, sono intervenuti i carabinieri di Olgiate Comasco assieme al Radiomobile che ha gestito la viabilità sulla statale, mentre i vigili del fuoco hanno aiutato il 118 a estrarre i corpi dalle auto e rimettere in sicurezza la carreggiata.