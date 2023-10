Como, incendio all'alba in un cortile di via Milano

Como, 8 ottobre 2023 – Un incendio è scoppiato questa mattina alle 6.20 in un cortile nella parte alta di via Milano a Como, dove sono intervenuti tre mezzi dei vigili del fuoco.

Le fiamme si sono sviluppate in una stanza, pare non abitata, al piano terra internamente al cortile. Nessuno è rimasto ferito. Al momento non stono stati individuati parti di impianti elettrici danneggiate, e sono in corso gli accertamenti da parte dei vigili del fuoco, ma anche della polizia, intervenuta per ricostruire il contesto in cui si è originato il rogo. Grande trambusto tra i residenti, sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia locale.