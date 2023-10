Gravedona, incendio nella notte: due camion a fuoco. Mistero sulle cause

Gravedona ed Uniti, 11 ottobre 2023 – Tre squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Dongo e Menaggio sono intervenute la scorsa notte alle a partire dalla una a Gravedona, in località Serenella, per domare l’incendio che ha coinvolto due autocarri per il trasporto dei rifiuti, all’interno di un’area di raccolta.

Uno dei due, in particolare, è andato completamente distrutto. In entrambi i casi i mezzi pesanti erano privi del carico, ma al momento non è stato possibili ricostruire l’origine dell’incendio.

I vigili del fuoco sono al lavoro per circoscrivere il punto di innesco, assieme ai carabinieri di Menaggio, che stanno facendo tutti gli accertamenti necessari a ricostruire le circostanze. Nessuno è rimasto ferito.