Giallo a Senna Comasco, straniero trovato morto lungo la ferrovia

Senna Comasco, 22 luglio 2023 – Il corpo senza vita di un uomo, è stato rinvenuto questa notte a ridosso della massicciata ferroviaria in una zona boschiva di Senna Comasco.

Secondo i primi accertamenti, potrebbe trattarsi di un migrante di 33 anni di origine marocchina ospite di un centro per migranti a Balerna, ma i carabinieri sono al lavoro sul documento ritrovato nei pressi del cadavere, che risulta poco leggibile.

In base alle condizioni del corpo, il decesso risalirebbe a diversi giorni fa, forse settimane, rimasto nascosto nella boscaglia in un punto particolarmente scosceso a lato dei binari.

E’ stato avvistato verso le 21.30 da un macchinista durante un momento di arresto del treno, che si è affacciato dal finestrino e si è accorto del corpo: ha quindi chiamato la Polfer e i carabinieri di Cantù, a cui ora sono affidate le indagini, coordinate dal sostituto procuratore di Como Giuseppe Rose. S

ulle cause del decesso dovrà essere svolta autopsia, ma l’uomo potrebbe essere stato vittima dell’urto di un convoglio, ipotesi compatibile con le condizioni e il luogo in cui è stato trovato. Per il recupero sono intervenuti i vigili del fuoco.