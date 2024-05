Como, ruba alla Coin abiti per 600 euro: 38enne arrestato

Como, 12 maggio 2024 – Milanese ma di fatto senza fissa dimora, colpito da provvedimento di Daspo urbano, è stato sorpreso rubare merce all’interno della Coin di piazza Boldoni. L’uomo, 38 anni, è stato così arrestato dalla Squadra Volante della polizia, che lo ha rintracciato in piazza Roma dopo la segnalazione di un dipendente del grande magazzino, che lo aveva visto aggirarsi tra i camerini e i reparti.

La descrizione fisica e del suo abbigliamento hanno permesso alle volanti di rintracciarlo e di trovare, all’interno dello zaino che aveva con sé, un paio di pantaloni e una maglia con ancora i cartellini di vendita applicati. Addosso aveva inoltre un paio di occhiali di marca ancora con la placca antitaccheggio applicata.

In tutto, merce per un valore totale di circa 600 euro. L’uomo inoltre è risultato destinatario del divieto di Accesso alle Aree Urbane, Dacur, emesso dal Questore di Como, ed è stato denunciato per la violazione, oltre all’arresto per furto aggravato in flagranza, per il quale sarà processato domani mattina.