Erba, sessantenne aggredito e picchiato con una spranga per 12 euro: arrestato il rapinatore violento

Erba, 21 marzo 2025 - È stato localizzato ieri dai carabinieri in un’area dismessa di Erba il marocchino di 58 anni, senza fissa dimora, che lo scorso 2 febbraio, nei pressi della via Libertà sempre a Erba, aveva rapinato un uomo di 60 anni per farsi consegnare 12 euro in monete. La vittima era stata colpita al piede, alla spalla e al fianco con una spranga, procurandogli lesioni giudicate guaribili in 8 giorni.

Ieri, i carabinieri hanno arrestato l’aggressore in esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Como. L’uomo è anche accusato di aver minacciato, l’8 febbraio vicino alla stazione ferroviaria, un suo connazionale, al quale aveva puntato un coltello alla gola. Infine i carabinieri lo hanno anche denunciato per non aver ottemperato al foglio di via obbligatorio emesso nei suoi confronti dalla Questura di Como, del 17 febbraio scorso, con il quale gli era stato intimato l’allontanamento dal comune di Erba.