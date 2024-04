Como, 23enne distrugge a sprangate auto parcheggiata in centro: cosa è successo

Como, 18 aprile 2024 – Ha completamente distrutto un’auto in sosta in centro città, colpendola ripetutamente con una spranga di ferro lunga un metro, che si era procurato poco prima. Il ragazzo, 23 anni, italiano di origine moldava, senza fissa dimora, è stato arrestato mercoledì nel tardo pomeriggio dalla Squadra Volante, intervenuta su segnalazione di alcuni passanti.

La Mercedes, di proprietà di una società di Maslianico, era stata completamente distrutta, senza nessun apparente motivo. Dopo aver infranto i vetri e sfondato parte della carrozzeria, il ragazzo si è seduto sul marciapiede e ha atteso l’arrivo della pattuglia, consegnandosi.

Oggi, al termine del processo per direttissima in cui era accusato di danneggiamento e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, il giudice ha convalidato il suo arresto e lo ha rimesso in libertà, in attesa del rinvio del processo.