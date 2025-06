Mozzate, Alessandro Baraggi è finalista al Premio Chiara Giovani

Mozzate (Como), 25 giugno 2025 – Alessandro Baraggi, 17 anni di Mozzate, studente all'Iis Geymonat, Tradate, è finalista al Premio Chiara Giovani 2025, sezione del celebre Premio letterario fondato nel 1989, considerato il maggior concorso italiano dedicato al racconto.

La sezione è riservata a concorrenti italiani e svizzeri tra i 15 e i 20 anni d'età. Per l’edizione di quest’anno, i partecipanti dovevano scrivere un racconto breve dalla traccia “Luogo”. La partecipazione è stata eccezionale, con 221 racconti pervenuti alla segreteria del Premio da tutta Italia e dal Canton Ticino. La Giuria tecnica, presieduta da Veronica Raimo, scrittrice e vincitrice del Premio Chiara 2024, che ha selezionato 25 finalisti, è composta dai docenti Michele Airoldi, Davide Circello e Andrea Bianchetti, Cristina Boracchi, direttrice del festival Filosofarti, Salvatore Consolo, ispettore scolastico e Alessandro Guglielmi, giornalista. Il racconto di Alessandro si intitola "L'inventore". I racconti finalisti sono stati raccolti in un volume pubblicato dall’Associazione Amici di Piero Chiara, inviato ai 150 membri della Giuria dei Lettori, che votano per stabilire la graduatoria finale, per poi essere distribuito in libreria. La premiazione finale, è in programma per domenica 19 ottobre alle 17 a le Ville Ponti di Varese, in concomitanza con la finale del Premio Chiara maggiore, a cui concorrono quest’anno Piero Colaprico, Andrej Longo e Gabriele Pedullà.

“Quello che mi auguro per i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato a questa raccolta – ha detto la presidente di giuria Veronica Raimo - è che dai luoghi tornino a riconsiderare lo spazio, a non chiudersi nelle loro camerette o in luoghi interiori, ma che riorganizzino una collettività politica dove al centro ci sia un nuovo spazio da costruire, uno spazio pubblico, dialettico, vivo, sconfinato e imprevedibile”.