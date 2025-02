Weekend complicato sulla Lariana. Chiusa una corsia per cosentire i lavori

Si annuncia una settimana complicata per gli spostamenti lungo la provinciale Lariana ridotta a una sola corsia di marcia a Blevio e Torno all’altezza delle due gallerie, lunghe entrambe poco meno di 600 metri. Per consentire i lavoro in sicurezza degli operai che si occuperanno dell’installazione d’impianti di emergenza si è deciso di chiudere una corsia, concentrando i lavori dalle 9 alle 17 per evitare di sovrapporsi con i picchi di massimo traffico corrispondenti allo spostamento dei pendolari. Anche così la circolazione sarà difficile lungo una strada dove già usualmente durante la settimana si verificano code e rallentamenti. Già nel fine settimana compariranno lungo la Lariana dei cartelli e durante le attività di cantiere il passaggio delle auto sarà regolato da un semaforo.