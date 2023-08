Voleva rinfrescarsi nel Brembo Trascinato dalla corrente

Un uomo di 57 anni, Giammario Cardarelli, di Fiobbio di Albino, è annegato ieri mattina dopo essere caduto nel fiume Brembo a San Pellegrino Terme. L’allarme è stato dagli uffici comunali attorno alle 9.30. Il 57enne era ospite della comunità Terraferma, che accogliere persone con disagio psichico. La cooperativa In Cammino lo seguiva da 8 anni. Le sue condizioni gli permettevano comunque di uscire in paese durante le fasce orarie consentite. Secondo una prima ricostruzione l’uomo era stato visto ai bordi del fiume proprio alle spalle del palazzo del municipio, in via Papa Giovanni XXIII, la strada principale del paese. Era seduto su un masso con i piedi a mollo nel Brembo. Voleva rinfrescarsi visto le temperature di questi giorni. Poco dopo, dall’ufficio tecnico del comune, che si trova nei paraggi, è stato udito un ragazzo chiedere aiuto, urlava disperato. Si tratterebbe di un testimone che ha visto il 57enne cadere in acqua. L’incidente è avvenuto in un punto dove il fondale non è profondo, ma la corrente è forte. Cardarelli è stato trascinato fino al ponte a valle, dove è stato recuperato quando ormai non c’era più nulla da fare. Un cittadino si sarebbe anche tuffato per tentare di salvarlo, ma invano. L’intervento è stato seguito dai vigili del fuoco, con i carabinieri della Compagnia di Zogno a ricostruire la dinamica dei fatti. Sul posto anche il personale sanitario del 118, a cui non è rimasto altro da fare che constatare il decesso. F.D.