Vittima sulla strada di casa. Perde la vita a diciotto anni in un frontale con l’auto

CASTELNUOVO (Como)

Ha trovato la morte sulla via di casa Daniele Sartorato, morto in un incidente stradale alle 3 del mattino di sabato, in via Costa del Re a Tradate, sulla strada che da Varese porta in provincia di Como. Una notizia che ha sconvolto la piccola comunità di Castelnuovo Bozzente al confine tra Italia e Svizzera, appena 900 abitanti, dove un po’ tutti si conoscono. Daniele aveva da poco terminato gli studi e da qualche mese lavorava in Svizzera, frontaliere come il padre, impiegato in un’azienda edile come escavatorista. Venerdì sera era uscito con gli amici e l’incidente è avvenuto sulla via del ritorno. Per cause ancora da chiarire la sua auto, una Renault Clio, si è schiantata frontalmente con una Bmw. Uno scontro violentissimo in cui è stato Daniele ad aver la peggio: la sua utilitaria in seguito all’urto si è praticamente spezzata a metà e il giovane, rimasto bloccato all’interno, ha riportato ferite gravissime. Quando i soccorritori della Croce Rossa di Varese, intervenuti insieme ai volontari della Sos di Mozzate e quella di Appiano Gentile sono arrivati sul posto il ragazzo era ancora vivo, ma le sue condizioni sono apparse subito disperate. Daniele è morto nella notte, poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese. Hanno riportato diverse ferite e fratture anche i tre ragazzi che viaggiavano sulla Bmw: una ragazza di 21 anni, che è stata liberata dalle lamiere dell’auto dai vigili del fuoco, e i due giovani che l’accompagnavano di 18 e 25 anni.

Toccherà ai carabinieri di Saronno, che sono intervenuti nella notte, ricostruire la dinamica e le responsabilità dello scontro che è costato la vita a Daniele.