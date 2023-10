“Vista Lago” hotel boutique premiato

L’estate 2023 si è conferma una stagione straordinaria per il turismo sul lago di Como. Insieme ai turisti da tutto il mondo sono piovuti anche i premi, l’ultimo in ordine di tempo se l’è meritato il "Vista Lago di Como" hotel 5 stelle lusso del gruppo LarioHotels premiato dai World Traver Awards, gli "Oscar del turismo", come miglior boutique hotel d’Italia. Dal 1993 i World Travel Awards (WTA) premiano le strutture di pregio dell’industria dell’ospitalità internazionale, che si sono distinte nel corso dell’anno per la qualità dei servizi offerti. Il processo di votazione si svolge online durante una campagna di comunicazione della durata di un anno e aperta a tutti: da esperti qualificati del settore dei viaggi e del turismo ai consumatori che acquistano viaggi. "Siamo felici ed onorati di aver ricevuto questo importante riconoscimento - spiega Bianca Passera, presidente di LarioHotels -. È una gratificazione per tutto il team di lavoro che si impegna quotidianamente e con un forte senso di responsabilità, per rendere unica l’esperienza di ogni ospite. Essere premiati come eccellenze in un mondo competitivo come quello del lusso è un incentivo a proseguire con sempre più motivazione". L’hotel di lusso è arrivato 1° in una classifica di 17 boutique hotel in tutta Italia. R.C.