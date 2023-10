Como, violenza sessuale su una ragazzina: latitante rintracciato e arrestato

Como, 7 ottobre 2023 - Era ricercato da più di 3 anni per violenza sessuale su minori, ma la sua latitanza è finita grazie a una brillante operazione della polizia lo ha rintracciato e arrestato.

Questa mattina la squadra mobile della Questura di Como, dopo una complessa attività di intelligence, è riuscita a rintracciare ed arrestare un comasco di 65 anni ricercato da tempo perché colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como nel giugno del 2020 per violenza sessuale nei confronti di un minore.

L’uomo in questi tre anni era sempre riuscito a sottrarsi alla cattura e, da particolari accertamenti posti in essere dalla sezione della Squadra Mobile che tratta i reati sessuali e sui minori, si era appurato che aveva trovato riparo in Ungheria.

I poliziotti della Squadra Mobile questa mattina, scoperto che l’uomo in questi giorni era tornato in patria e che, dopo aver passato la scorsa notte in un garage di San Fermo della Battaglia, sarebbe ripartito immediatamente per l’estero, lo hanno sorpreso a bordo dell’auto della quale si serviva, mettendo fine alla sua latitanza e traendolo in arresto.

Portato in questura il 65enne è stato fotosegnalato e, subito dopo la notifica del provvedimento di carcerazione, è stato portato in carcere.