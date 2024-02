Violenza negli stadi: "Una Giornata da dedicare a Raciti"

Una giornata contro la violenza negli stadi, da dedicare a Filippi Raciti, l’ispettore della polizia di Stato che il 2 febbraio di 17 anni fa perse la vita fuori dallo stadio di Catania durante gli scontri scoppiati tra ultras. Ne chiedono l’istituzione gli agenti del Sap (Sindacato autonomo di polizia) in occasione del triste anniversario della morte del collega. Gli agenti nelle scorse ore hanno scritto ai parlamentari bresciani di ogni parte politica per invitarli ad accogliere la proposta. "Dal 2007, anno in cui accadde il tragico evento di Raciti, sono stati fatti dei lenti ma lunghi percorsi che hanno consentito di apportare un cambiamento al tifo negli stadi – dice Paolo Faresin, segretario provinciale del Sap (nella foto) –. Si pensi all’introduzione del Daspo, degli steward o della possibilità degli arresti in flagranza in differita, ma anche all’istituzione di un Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica. Tutto questo ha consentito alle famiglie di tornare allo stadio per vivere con serenità i momenti di sport". Notizie positive, ma non basta: "Nell’ultimo periodo si assiste a un ritorno della violenza dentro e fuori dagli stadi". Di qui la scelta di sollecitare ai politici bresciani l’iniziativa della Giornata in memoria di Raciti. B.Ras.