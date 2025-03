Villa d’Este, sorpresa Bocelli. Concerto col tenore ad agosto

È ripartita la stagione turistica sul Lario dove, in attesa del tutto esaurito già da partire da Pasqua, a svelare una sorpresa riservata a tutti i suoi ospiti è Villa d’Este che annuncia un concerto esclusivo, il prossimo 20 agosto, di Andrea Bocelli. Il tenore con i suoi 90 milioni di dischi e 16 miliardi di streaming, un Golden Globe, sette Classical Brit, sette World Music Awards, e la stella sulla Hollywood Walk of Fame, sarà protagonista di un evento in collaborazione con Blue Note Milano nel Giardino del Mosaico. La ciliegina sulla torta di una stagione, la 153° per l’hotel di lusso conosciuto in tutto il mondo, che si annuncia già memorabile. Dal 23 al 25 maggio torna l’atteso Concorso d’Eleganza, una delle manifestazioni più iconiche per gli appassionati di auto classiche. Da anni, Villa d’Este accoglie questa competizione di prestigio, in cui modelli rari e capolavori dell’ingegneria automobilistica sfilano in un’atmosfera senza tempo. Le feste d’estate arricchiranno il calendario con cene di gala e serate a tema, come quelle del 4 e del 14 luglio, dedicate rispettivamente all’Indipendenza americana e alla Festa Nazionale francese.

Torneranno dopo il successo del 2024 le serate Jazz, realizzate in collaborazione con Blue Note Milano, che animeranno con le sonorità avvolgenti dei grandi interpreti del jazz. Arricchita anche l’offerta per gli sportivi, con esperienze esclusive, e le esperienze in barca. La flotta di Villa d’Este, già ricca d’imbarcazioni pregiate tra cui spiccano alcuni Riva e anche esemplari elettrici, si estenderà ulteriormente nella stagione 2025 con una nuovissima barca progettata e personalizzata per Villa d’Este dai cantieri Tullio Abbate.

Ro.Can.