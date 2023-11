Via alla bonifica per la bretella

Bonifica al via a Sarezzo nei terreni dove sorgerà una parte della bretella autostradale della Val Trompia. Ieri mattina i camion hanno iniziato a raccogliere e trasportare i primi metri cubi di materiale, per permettere le analisi propedeutiche alla realizzazione dell’imbocco a Sarezzo. "Dopo il via libera della conferenza dei servizi al piano di caratterizzazione – ha spiegato il consigliere provinciale Giacomo Zobbio, delegato della Provincia in materia di bretella della Valtrompia - è positivo che si proceda passo dopo passo".

Nelle scorse settimane, la Regione aveva emesso il decreto con cui dava parere favorevole al piano di caratterizzazione dell’area, inclusa nel procedimento di bonifica. In particolare, la società Anas deve ottemperare all’osservazione riportata nel parere di Arpa con il quale si mette in luce uno sbancamento di circa 5.000 metri cubi di materiale. F.P.