Via ai lavori per la posa del nuovo cavo elettrico sotto il Lario

Sono in corso i lavori di sostituzione del cavo di media tensione sublacuale di Como, che collega la sponda Est all’altezza del pontile di Tavernola con la sponda Ovest in prossimità di Villa Geno. L’intervento ha provocato disagi soprattutto agli utenti della Navigazione, costretti a cambiare scalo perché il molo è a disposizione dei tecnici di Site, incaricata da E-Distribuzione. Dopo le prime attività di preparazione degli scavi di canalizzazione dalla riva fino alle cabine, sono stati allestiti i traghetti e i mezzi necessari alle attività in acqua. Con l’ausilio delle locali società del traffico nautico è stato recuperato il vecchio cavo per posare quello nuovo che collegherà direttamente le due cabine garantendo una migliore qualità del servizio alla città. In caso di guasto, infatti, il cavo sublacuale permette di rialimentare la rete di media tensione prevalentemente sotterranea mediante un percorso alternativo e diretto dalla cabina primaria di Como Nord, in località Maslianico, fino alla sponda Est. "La nostra rete elettrica non passa solo attraverso cavi aerei e cavi sotterranei ma gestiamo anche una rete sublacuale – spiega Stefano Arrigoni di E-Distribuzione – Per questo ci avvaliamo di figure altamente specializzate, garantendo una sempre migliore qualità del servizio". Le attività proseguiranno per tre settimane, si prevede la messa in servizio del nuovo impianto entro fine ottobre.

R.C.