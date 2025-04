Venti location segrete ospitano Bellezze Interiori

Giardini storici, cortili privati e angoli nascosti si aprono ai visitatori offrendo natura, arte, cultura e musica. Venti luoghi segreti e affascinanti, solitamente chiusi al pubblico, sabato e domenica 18 maggio ospiteranno il festival Bellezze Interiori con ospiti internazionali come Charlie Sexton, chitarrista di Bob Dylan e David Bowie, David Grissom, chitarrista di Allman Brothers, Dixie Chicks e John Mellencamp, Freebo, musicista di Bonnie Raitt, Ringo Starr e Neil Young, e per la prima volta in Europa la promessa americana Calder Allen. Organizzato dalla cooperativa sociale Tikvà – Economie Territoriali Inclusive, con la direzione artistica del cantautore Andrea Parodi e la curatela di Sara Ielpo, quest’anno il festival avrà come tema “Riflessi“ per celebrare il 50esimo anniversario del gemellaggio tra Como e la giapponese Tokamachi.

La novità della settima edizione sono gli eventi diffusi “Oltre il lago“, tre fine settimana di maggio con appuntamenti nei parchi e giardini a Lipomo, Uggiate, Cernobbio e Griante. In tutto oltre 30 eventi: musica dal vivo all’aperto, performance teatrali, laboratori creativi, degustazioni, yoga, trekking notturno e quattro mostre. Sei le nuove aperture: il Settecentesco Palazzo della Rienza, il 17 maggio alle 13.30 con “Bacomania“; l’ex Convento di Santa Margherita, con un racconto del luogo sabato alle 15; la Terrazza Casa degli Ulivi con la folksinger Alice Howe accompagnata da Freebo sabato alle 18; la Cappella della Santissima Trinità con musica d’organo domenica alle 9.30; il giardino interno di via Cadorna con la band comasca Funcool! domenica alle 14; l’atelier dell’artista Fabrizio Musa. Info e biglietti: www.bellezzeinteriori.it. Paola Pioppi