Giallo a Valsolda, donna trovata in fin di vita in un bosco

Valsolda, 20 giugno 2024 – Una donna di 52 anni è stata trovata alle 14 in arresto cardiocircolatorio in via alla Cascata, a Valsolda in frazione Loggio, nei pressi della chiesa di San Bartolomeo. La donna si trovava a terra all’interno di una zona boschiva e non sono ancora chiare le circostanze e cosa le è accaduto. Le sue condizioni sono molto gravi: il medico del 118 ha iniziato manovre di rianimazione, mentre veniva predisposto il suo trasferimento in ospedale con elisoccorso. La 52enne è stata trasportata al San Gerardo di Monza in codice rosso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che stanno ricostruendo l’accaduto.