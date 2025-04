Verso la Festa della Repubblica. Un concorso dedicato ai giovani

In occasione della Festa della Repubblica, la Prefettura di Como e il Comune, in collaborazione con il servizio Informa Giovani, lanciano il contest creativo "Racconta la tua Repubblica – #Semm_Italian", rivolto a ragazze e ragazzi dai 14 ai 25 anni. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di coinvolgere le giovani generazioni in una riflessione attiva e personale sul significato del 2 giugno, consentendo ai ragazzi di esprimersi con il linguaggio a loro vicino, in modo più creativo e immediato.

I partecipanti sono invitati a realizzare un video al massimo di 60 secondi tra il 28 aprile e il 28 maggio, in cui esprimono che cosa rappresenta per loro la Repubblica Italiana. Dovrà essere pubblicato su Instagram, utilizzando l’hashtag #Semm_Italian, accompagnato da una breve descrizione. Per convalidare la partecipazione, è necessario compilare il modulo disponibile sulla pagina Instagram dell’Informa Giovani. I migliori video saranno premiati il 2 giugno.