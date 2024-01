Valle Seriana, boom di furti in casa: "Cittadini proteggete le abitazioni"

Sono in aumento i furti nelle abitazioni della Valle Seriana. Un’escalation tanto allarmante da spingere le Amministrazioni comunali di sei località – Clusone, Cerete, Fino del Monte, Onore, Rovetta e Songavazzo – a diffondere un comunicato rivolto alla popolazione. Tra la fine del 2023 e l’inizio di quest’anno le “visite“ dei ladri nelle abitazioni hanno fatto registrare una crescita che ha allarmato i cittadini. E non soltanto loro. Le Amministrazioni comunali infatti, insieme alle Polizie locali, si sono incontrate con i carabinieri per rafforzare la collaborazione che già esiste: ad esempio, nella condivisione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza.

Si è deciso inoltre di intensificare i servizi di controllo del territorio e anche di tenere il più possibile informata “in diretta“ la popolazione. "Possiamo assicurare – si legge nel comunicato predisposto da Amministrazioni comunali e Polizia locale – che le forze dell’ordine stanno operando con il massimo impegno per prevenire e fronteggiare il fenomeno che in questi ultimi mesi ha registrato una recrudescenza anche nel nostro territorio. I responsabili e gli agenti di Polizia locale di Clusone e dell’Unione Comuni della Presolana collaborano fra loro e con i carabinieri per un’intensa attività di pattugliamento".

Le Amministrazioni comunali "oltre a richiamare la necessità che vengano attuati tutti gli accorgimenti possibili per proteggere la propria abitazione", chiedono alla cittadinanza "la collaborazione nel segnalare con tempestività al 112 ogni situazione sospetta".

F.D.