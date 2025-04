Valbrona, giovani lontani da notifiche e display: due giorni in un rifugio per disintossicarsi dalla tecnologia

Valbrona, 23 aprile 2025 – Un fine settimana immerso nella natura e lontano da ogni dispositivo digitale per 35 ragazzi: è l’iniziativa proposta dell’Associazione Giovanile Lo Snodo, in collaborazione con Ogvn - Oggiono Giovani. Un’esperienza unica e inedita, che si svolgerà sabato 3 e domenica 4 maggio al Rifugio Sev di Valbrona.

“Questo evento – spiega Simone Pelucchi, presidente de Lo Snodo - nasce da un percorso partecipativo e creativo avviato a marzo dello scorso anno, con un Hackathon”: una “maratona di programmazione”, che si era svolta a Villa Guaita, a Ponte Lambro.

In quell’occasione, diversi gruppi si erano messi alla prova per sviluppare un’idea a partire da un tema preciso: “Cosa farebbero i giovani senza telefono? Pensaci tu!”. I partecipanti, giovani tra i 15 e i 34 anni, hanno avuto nove ore per elaborare un progetto originale. Il vincitore è stata una squadra formata da soci dell'associazione Ogvn, che ha immaginato un’esperienza immersiva da vivere offline, lontano da ogni dispositivo elettronico.

“Il progetto – prosegue Pelucchi - è stato presentato con successo al bando YouthBank con il supporto de Lo Snodo, e ha ottenuto il finanziamento necessario per trasformarlo in realtà”. Il ritrovo è previsto per le 9.30 di sabato 3 maggio a Valbrona, per salire verso il rifugio.

“Fuga dallo Schermo” è quindi un weekend pensato per giovani maggiorenni che “desiderano prendersi una pausa dalla frenesia digitale e riscoprire il piacere dello stare insieme, lontano da notifiche e display”.

Nei due giorni sono previste attività di gruppo, giochi all’aria aperta, momenti di riflessione e pratiche di mindfulness, in un’atmosfera informale, rilassata e accogliente. Soprattutto, senza poter utilizzare dispositivi digitali. Con l’obiettivo di “sensibilizzare le giovani generazioni sull’uso consapevole della tecnologia e sull’impatto che può avere nella nostra quotidianità”.

Alcune delle attività proposte durante l’evento verranno successivamente portate anche nelle scuole del territorio, per continuare a diffondere questo messaggio. Per partecipare, o per avere maggiori informazioni, è necessario iscriversi inviando una mail a info@losnodo.eu.