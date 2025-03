Una vita di avventure. Serata Cai

Un viaggio intorno al mondo su montagne, ghiacciai remoti, deserti sabbiosi, strade sterrate e a volte asfaltate. A piedi o con gli sci. È il viaggio di un valsassinese, Maurizio Zambelli (nella foto), che nel suo diario "L’equilibrio dinamico" racconta e trasmette 35 anni di avventure in giro per il mondo, emozioni, sensazioni, ricordi. Un viaggio che potranno ripercorrere con lui anche quanti dopodomani parteciperanno all’incontro in programma nella sede del Cai di Lecco, in via Papa Giovanni XXIII 11. L’appuntamento è alle 21 e l’ingresso è libero. Oltre che da Maurizio e dalla sua testimonianza diretta, gli spettatori saranno accompagnati anche da immagini e fotografie.

Quella di Maurizio è una vita trascorsa facendo convivere passioni, lavoro e spirito di avventura, in un bilancio positivo e maturo con il vivere quotidiano. La serata sarà l’ultima della trilogia di incontri dedicati ai cammini, dopo i due precedenti appuntamenti con Marina Corno, anche lei lecchese, e la sua filosofia del cammino, e Silvana Tenderini e i suoi "cammini orizzontali" battuti da pellegrini, viandanti, contrabbandieri.

L’iniziativa fa parte della rassegna Monti sorgenti, organizzata dagli alpinisti del Cai di Lecco, che nel 2024 hanno festeggiato i 150 anni, dei Ragni della Grignetta e della Fondazione Riccardo Cassin. Non solo montagne, cammini ed esplorazioni raccontate però con i soci del Cai. Ci sono anche e soprattutto le escursioni affrontate, con le gite sociali, come il Sentiero delle Sette chiese a Celle ligure il 16 marzo, e il Sentiero Verzasca nella Valle Verzasca il 13 aprile. Per tutte le informazioni: www.cailecco.it. D.D.S.