Un viaggio al buio e un giro museo

La visita al bunker antiaereo di Como, che include anche l’ingresso al Museo dedicato alla Croce Rossa di Como, è in programma nelle due domeniche del 23 febbraio e 23 marzo. Il ritrovo è al Comitato di Como della Croce Rossa Italiana, in via Italia Libera 11, alle 15. Occasionalmente la visita viene organizzata anche in orario serale. Per il tour Avventura tra Fortini e Trincee, ritrovo domenica 23 febbraio alle 10 a Villa Imbonati, San Fermo della Battaglia, in via Dunant frazione Cavallasca. Dettagli e iscrizioni si trovano sul sito www.slowlakecomo.com.