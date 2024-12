Un presidio fisso della polizia locale nell’ex bar alle porte della città murata

L’aveva promesso in campagna elettorale Alessandro Rapinese, di rendere più sicura via Anzani e la zona compresa tra il mercato coperto, la stazione Como-Borghi, la zona vicina al Dadone, e adesso alle parole sono seguiti i fatti. Con una delibera di giunta è stato deciso di creare un ufficio distaccato della polizia locale nella piazzetta della Tessitrice, in un ex-bar chiuso da anni. È prevista la ristrutturazione dell’immobile e la creazione di alcuni uffici aperti alla cittadinanza nel piano inferiore e alloggi per gli agenti in quello superiore, per rafforzare il presidio nel quartiere alle porte della città murata. La presenza della polizia locale "servirà da deterrente per attività illecite e comportamenti pericolosi". I lavori dovrebbero concludersi entro un anno. R.C.