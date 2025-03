“Un gioco da ragazzi“ con Cometa e Briantea

Cometa Asd e Briantea84 sono compagne di squadra nella sfida per contribuire al benessere psico-fisico dei minori con disabilità o in situazioni di fragilità socioeconomica della provincia di Como. Il progetto "Un gioco da ragazzi", presentato alla Fondazione provinciale della Comunità Comasca è nato proprio per consolidare percorsi personalizzati e inclusivi e mettere a frutto l’esperienza maturata dalle due realtà del Terzo settore.

Presso Cometa Asd sono attivi percorsi di sviluppo della motricità di base e orientamento allo sport, al fine di contribuire all’acquisizione e sviluppo di capacità cognitive, ma anche sociali, relazionali ed emotive. I bambini e i ragazzi sono accompagnati da dei professionisti che condividono periodicamente in équipe il percorso fatto insieme.

"Il progetto Gioca sport di Cometa è un trampolino di lancio per i bambini - spiega Giancarlo Ronchi, direttore sportivo di Cometa Asd - giocando imparano a conoscersi, a credere nelle proprie capacità e a fidarsi degli altri, costruendo le basi per le relazioni adulte. In un’epoca dominata dal virtuale, lo sport sul campo offre un’esperienza autentica, dove si scoprono limiti e potenzialità reali, accettando anche l’errore come parte della crescita".

Il progetto sportivo multidisciplinare Briantea84 Academy è rivolto a minori con disabilità intellettivo-relazionale che seguono percorsi riabilitativi in contesti residenziali. "Insieme con Cometa Asd abbiamo l’opportunità di scendere in campo per raggiungere gli stessi obiettivi che da sempre stanno a cuore di Briantea84 - conclude Gianantonio Tomaselli, presidente di Briantea84 - Vedere sempre più ragazze e ragazzi mettersi in gioco, divertendosi e facendo sport, è davvero prezioso".

I percorsi messi a punto si rivolgono a 172 ragazzi dai 6 ai 17 anni.

R.C.