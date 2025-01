Un anno e mezzo di pena per reati finanziari

Doveva scontare un anno e mezzo di reclusione per reati finanziari, per una condanna maturata a Como e diventata definitiva ad aprile dello scorso anno. Carlo Prayer, 46 anni, di origine colombiana e residente a Como, è stato rintracciato ieri mattina dalla Squadra Mobile, che ha dato esecuzione al provvedimento e lo ha portato in carcere al Bassone. Per rintracciarlo, i poliziotti hanno fatto una serie di verifiche su di lui, da cui è emerso che nel frattempo si era trasferito a vivere fuori città, pur mantenendo la residenza a Como, e che aveva trovato una occupazione stabile. E’ stato quindi raggiunto sul posto di lavoro, e portato in Questura per la notifica dell’ordinanza di carcerazione. L’esecuzione della pena è stata disposta direttamente dal Tribunale di Como, che ha inviato il provvedimento alla Questura. Dopo aver verificato che nel luogo corrispondente alla sua residenza non c’era nessuno, è stato necessario procedere con un ulteriori verifiche, fino a rintracciarlo. Pa.Pi.