"Un altro bellissimo prato verrà trasformato in asfalto"

"Un altro bellissimo prato verrà cancellato per far posto ad un parcheggio. È l’ennesimo consumo di suolo nel nostro territorio, già pesantemente cementificato": il commento è di Roberto Fumagalli, presidente del Circolo Ambiente “Ilaria Alpi“, in relazione a quanto sta accadendo ad Albavilla, dove l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuliana Castelnuovo, sarebbe intenzionata, come deliberato in giunta, a "introdurre una variante al piano di governo del territorio per trasformare un prato verde di circa 1500 metri quadrati, in un parcheggio a ridosso della frazione di Saruggia". Una prospettiva che non ha lasciato indifferente il circolo che danni è impegnato alla tutela del territorio: "Come ambientalisti – prosegue Fumagalli - vogliamo lanciare il nostro grido contro questo ennesimo consumo di suolo e cementificazione. Ricordiamo che il suolo verde, anche quando si tratta di spazi relativamente piccoli, ha rilevanti funzioni ambientali. È infatti un’importante risorsa per la biodiversità, assorbe l’anidride carbonica responsabile dell’effetto serra, riduce le cosiddette isole di calore, ovvero le temperature torride estive. Tutto questo grazie a un prato. Con il parcheggio avremo invece solo asfalto, calore e inquinamento". E conclude: "Pensare di risolvere i problemi di viabilità con un parcheggio per trenta auto, è un modo vecchio e sbagliato di gestire il territorio. Evidentemente l’amministrazione comunale di Albavilla non sa progettare altro che una distesa di asfalto". Un’area che, secondo l’amministrazione, risulterebbe già precedentemente destinata alla realizzazione di un parcheggio, a servizio dei residenti. Pa.Pi.