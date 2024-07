Uggiate con Ronago, scoppia un incendio in una carrozzeria

Uggiate con Ronago (Como), 28 luglio 2024 - I vigili del fuoco del comando di Como sono intervenuti questa mattina con sei mezzi a Uggiate con Ronago in via San Gottardo, per domare l'incendio che ha interessato un locale all'interno di una carrozzeria.

L’allarme è stato tempestivo, e il rogo ha coinvolto solo una parte dell'area di lavoro, riuscendo a evitare il propagarsi in altre zone. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Ora sono in corso le valutazioni per ricostruire la dinamica, che fin dall’inizio è apparsa accidentale, e per quantificare i danni sia del fuoco che da fumo: la colonna si è infatti diretta verso il piano superiore del capannone, che potrebbe aver avuto conseguenze non ancora quantificate.