Uggiate con Ronago, sacchetti di cocaina in auto: arrestato 24enne

Uggiate con Ronago (Como), 1 ottobre 2024 - La Squadra Mobile di Como, lo ha fermato dopo aver seguito per qualche giorno i suoi movimenti, un giovane di 24 anni residente a Lipomo, disoccupato e senza alcun tipo sostentamento economico legale, che viaggiava regolarmente a bordo di auto nuovissime e di alta gamma, tra l’Italia e la Svizzera.

Ieri i poliziotti lo hanno fermato a bordo di un grosso suv blu con targa ticinese, intestato a una società di noleggio di Balerna, che si dirigeva verso il confine a Drezzo. L’auto è stata quindi bloccata poco prima del confine e i poliziotti hanno proceduto al controllo, chiamando in ausilio la Guardia di finanza con cani antidroga e cacciavitisti.

Il cane Anima, in pochi secondi ha segnalato al suo conduttore il sedile lato guida, all’interno del quale c’erano 8 sacchetti confezionati sottovuoto per un totale di 550 grammi di cocaina e 350 euro in contanti. Il ventiquattrenne è stato arrestato e portato al Bassone.