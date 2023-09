Ubriaco, prende a pugni l’auto dei poliziotti

Senza alcun motivo, passando a piedi alle spalle di una pattuglia della Squadra Volante ferma in piazza della Tessitrice nel tardo pomeriggio di domenica, ha sferrato un pugno al lunotto posteriore, sfondandolo. Domingo Adrian Espinoza Carranza, 22 anni, ecuadoregno residente a Como, è stato arrestato per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti sono accaduti mentre la polizia stava svolgendo controlli nella piazzetta e nell’area adiacente, luogo solitamente frequentato da spacciatori di droga e quindi periodicamente monitorato. Qui l’auto è stata avvicinata dal ragazzo che, in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcol e stupefacenti, ha deliberatamente sferrato un pugno sul lunotto posteriore dell’auto di servizio, mandandolo in frantumi. Poi è scappato verso il parcheggio dell’ippocastano, inseguito dagli agenti, che lo hanno bloccato dopo aver ricevuto una serie di calci e pugni. Portato in Questura e identificato, ha trascorso la notte in camera di sicurezza, per comparire ieri mattina a direttissimo davanti al giudice Veronica Dal Pozzo dove ha ottenuto i termini a difesa. Pa.Pi.