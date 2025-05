Truffatori in casa ripuliscono la cassaforte

Spacciandosi per operatore di una società idrica, e agente di polizia locale, nei giorni scorsi sono entrati in casa di un uomo di 76 anni ad Albiolo, convincendolo ad aprire la cassaforte per mettere al sicuro i suoi oggetti di valore, in quanto dovevano fare un finto controllo all’impianto. Sono così riusciti a far sparire monili in oro per 5000 euro. La vittima ha sporto denuncia ai carabinieri di Olgiate Comasco, descrivendo i due sconosciuti e aggiungendo che si sono allontanati a bordo di una Volkswagen Polo bianca.