Teatro senza fissa dimora. Arte occasione di incontro

Pittura, creatività manuale e performance teatrale, insieme in una mostra-evento intitolata "Teatro delle Opere". Un appuntamento aperto al pubblico e gratuito, che restituisce il percorso dei laboratori artistici e di animazione, per cittadini con e senza dimora, proposti a Como da Vicini di Strada, che si svolgerà nel Chiostro di Sant’Agostino, in piazza Amendola 22 oggi alle 18.30, con aperitivo e animazione di Teatro Aounithiè, e domani dalle 9.30 alle 13.30, quando sarà possibile visitare la mostra. I laboratori artistico-animativi si basano su tre proposte, e linguaggi diversi: la pittura, il teatro e la creatività manuale, che si esprime nelle lampade realizzate a partire da materiali di scarto.

Laboratori che sono pensati "per offrire ai partecipanti l’occasione di scoprire interessi, passioni e abilità – dicono gli organizzatori - Di percepirsi generatori di bellezza, anche grazie alla guida di artisti e professionisti, rafforzando così la propria autostima". Sono rivolti a "cittadini con e senza dimora": tra gli scopi dei laboratori c’è infatti anche l’intento di favorire l’incontro tra le persone, creando un contesto di relazioni positivo e aggregante.

Promuovendo quindi una "diversa narrativa della marginalità, spostando l’attenzione dai bisogni primari alle abilità e competenze di ciascuno". Gestita, dal punto di vista progettuale e operativo dalla Cooperativa Sociale Symploké, quest’anno con la guida artistica di Doriam Battaglia, Donata Bitondo, Pia Mazza, Veronica Bestetti e Letizia Torelli.