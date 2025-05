Chiede di patteggiare per il mortale

Ha chiesto di patteggiare 4 anni di reclusione, per la morte di Simone Negri, avvenuta la sera del 17 dicembre 2023. Eugenio Aldeghi, 27 anni di Suello è comparso davanti al Gup di Como Walter Lietti, accusato di omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza. Il test a cui era stato sottoposto dai carabinieri aveva rivelato la presenza di un tasso di 2,62 grammi di alcol per litro, ben la di sopra dello 0,50 consentito. La vittima, residente a Cesana Brianza, era alla guida della sua auto, una Renault Clio, e stava percorrendo la provinciale a Eupilio. Verso le 23, la Ford Focus proveniente dalla direzione opposta, guidata da Aldeghi a una velocità di oltre 90 chilometri all’ora rispetto a un limite di 50, gli era piombata addosso. Era morto sul colpo, a causa di una frattura alla base cranica. Nel frattempo l’assicurazione ha risarcito i familiari, ma il giudice ha disposto un rinvio per valutare la congruità della pena. Pa.Pi.