Trentaquattrenne nei guai per rapina

A marzo 2017 gli avevano dato appuntamento per discutere la compravendita di un immobile di pregio sul lago, chiedendogli di portare una caparra in contanti di 22mila euro. L’uomo, un ucraino di 55 anni, si era presentato all’incontro in piazza Vittoria a Como, ma poco dopo un’auto lo aveva avvicinato e gli era stata strappata la borsa con il denaro. Per quella rapina, su cui aveva indagato la Squadra Mobile di Como, è finito ora a processo, davanti al Tribunale Collegiale di Como, Zoran Stefanovic, 34 anni di Cornate d’Adda, che quel giorno avrebbe agito assieme a due complici, le cui posizioni sono state stralciate. P.P.