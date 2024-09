Deragliato un treno merci tra Chiasso e Mendrisio: corse cancellate e ritardi fino a 105 minuti sulla Como-Varese

Un treno merci è deragliato martedì all’aba tra i comuni svizzeri di Chiasso e Mendrisio, provocando disagi e rallentamenti sulle ferrovie italiane e sulla linea tra Como e Varese, tra cui diverse soppressioni e pesanti ritardi. L’incidente è avvenuto dopo le 4 e secondo una prima ricostruzione alcuni vagoni del treno sarebbero usciti dai binari, senza causare fortunatamente feriti.

Il convoglio ha danneggiato circa 85 metri di binari. Sui social media le Ferrovie federali svizzere informano i viaggiatori che “i lavori di ripristino dureranno almeno fino a venerdì pomeriggio”. La linea che attraversa il Canton Ticino è stata interrotta e sono stati organizzati dei bus sostitutivi.

Alle 13.30, sul tabellone della stazione di Como San Giovanni risultavano sei treni con ritardi da 30 a 105 minuti e quattro corse cancellate sulla linea S40 di Trenord: il convoglio 25424 in partenza per Varese alle 14.36, il 25048 per Chiasso delle 14.41, il 25426 per Varese delle 15.36 e il 25428 per Varese delle 16.36.